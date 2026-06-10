В ЮАР расстреляли 12 человек В пригороде Йоханнесбурга при стрельбе погибли 12 человек

В пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек, передает TimesLive со ссылкой на полицию. По предварительным данным, еще девять человек пострадали.

По информации правоохранителей провинции Гаутенг, инцидент произошел поздно вечером 9 июня в районе самовольных построек рядом с автозаправочной станцией. Не менее 10 вооруженных мужчин прибыли на белом микроавтобусе Toyota Quantum. Они зашли на территорию поселения и открыли стрельбу по местным жителям, после чего скрылись с места преступления на той же машине.

В заявлении полиции говорится, что на месте происшествия погибли восемь мужчин и три женщины, еще один мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Ранее один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле. В Армии обороны страны отметили, что одного из нападавших нейтрализовали, ведутся поиски других злоумышленников.

До этого сообщалось, что один матрос был убит в результате стрельбы на борту американского авианосца John F. Kennedy. Инцидент произошел в субботу, 6 июня, погибшим оказался старшина флота Джесс Брасвелл.