На борту авианосца ВМС США произошла смертельная перестрелка

Один матрос убит в результате стрельбы на борту американского авианосца John F. Kennedy, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС США. Инцидент произошел в субботу, 6 июня, погибшим оказался старшина флота Джесс Брасвелл. Второй матрос взят под стражу, обвинительный акт в отношении него пока не выдвинут.

В субботу, 6 июня, личный состав быстрого реагирования прибыл на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесс Брасвелл, — говорится в сообщении.

Авианосец, который еще не передан флоту и в феврале впервые вышел на ходовые испытания, сейчас находится в Ньюпорте (штат Вирджиния). John F. Kennedy является вторым кораблем серии Gerald R. Ford с атомной энергетической установкой. Плановый ввод судна в эксплуатацию намечен на март 2027 года.

Ранее сообщалось, что девять человек получили ранения в результате стрельбы недалеко от тренировочной базы и отеля сборной Англии по футболу в штате Миссури. Инцидент произошел в нескольких минутах езды от объектов, которые команда будет использовать во время ЧМ-2026. Сообщения о выстрелах поступили около четырех часов утра, после чего на место прибыли сотрудники полиции.