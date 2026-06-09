Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 15:48

На борту авианосца ВМС США произошла смертельная перестрелка

Матрос убит при стрельбе на авианосце США John F. Kennedy

Фото: Mc2 Jayden Brown/U.S. Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Один матрос убит в результате стрельбы на борту американского авианосца John F. Kennedy, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС США. Инцидент произошел в субботу, 6 июня, погибшим оказался старшина флота Джесс Брасвелл. Второй матрос взят под стражу, обвинительный акт в отношении него пока не выдвинут.

В субботу, 6 июня, личный состав быстрого реагирования прибыл на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесс Брасвелл, — говорится в сообщении.

Авианосец, который еще не передан флоту и в феврале впервые вышел на ходовые испытания, сейчас находится в Ньюпорте (штат Вирджиния). John F. Kennedy является вторым кораблем серии Gerald R. Ford с атомной энергетической установкой. Плановый ввод судна в эксплуатацию намечен на март 2027 года.

Ранее сообщалось, что девять человек получили ранения в результате стрельбы недалеко от тренировочной базы и отеля сборной Англии по футболу в штате Миссури. Инцидент произошел в нескольких минутах езды от объектов, которые команда будет использовать во время ЧМ-2026. Сообщения о выстрелах поступили около четырех часов утра, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

США
ВМС США
авианосцы
стрельба
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России успокоили США в отношении тактического ядерного оружия
Угрожал Путину и попался на домогательствах: секс-скандал с прокурором МУС
«Нам наплевать»: на Западе сделали неожиданное признание об Украине
Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом
Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-депутат Рады раскрыл новый тренд украинских политиков
Власти Ливана обновили статистку погибших из-за ударов Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.