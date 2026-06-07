Несколько человек открыли стрельбу в Израиле

Несколько человек открыли стрельбу в Израиле Один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле

Один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле, сообщила в соцсети X Национальная служба скорой помощи. В Армии обороны страны отметили, что одного из нападавших нейтрализовали, ведутся поиски других злоумышленников.

Солдаты совместно с дополнительным медицинским персоналом начали масштабные поиски других террористов и оказывают медицинскую помощь раненым, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба произошла в районе Кочав-Яир. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в среднетяжелом состоянии.

Ранее в Толедо, штат Огайо, в результате стрельбы рядом с фестивалем Old West End пострадали 12 человек. Двое из раненых находятся в критическом состоянии. Мэр города Уэйд Капсукевич выразил надежду, что все пострадавшие выживут.

До этого в Кельне с разницей в полтора часа произошли стрельба и взрыв. Выстрелы раздались около 04:30 утра 31 мая в Латинском квартале — популярном студенческом и развлекательном районе. При этом, по данным полиции, никаких признаков связи между стрельбой и взрывом нет.