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07 июня 2026 в 11:56

Несколько человек открыли стрельбу в Израиле

Один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один человек погиб, пятеро пострадали при стрельбе в Израиле, сообщила в соцсети X Национальная служба скорой помощи. В Армии обороны страны отметили, что одного из нападавших нейтрализовали, ведутся поиски других злоумышленников.

Солдаты совместно с дополнительным медицинским персоналом начали масштабные поиски других террористов и оказывают медицинскую помощь раненым, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба произошла в районе Кочав-Яир. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в среднетяжелом состоянии.

Ранее в Толедо, штат Огайо, в результате стрельбы рядом с фестивалем Old West End пострадали 12 человек. Двое из раненых находятся в критическом состоянии. Мэр города Уэйд Капсукевич выразил надежду, что все пострадавшие выживут.

До этого в Кельне с разницей в полтора часа произошли стрельба и взрыв. Выстрелы раздались около 04:30 утра 31 мая в Латинском квартале — популярном студенческом и развлекательном районе. При этом, по данным полиции, никаких признаков связи между стрельбой и взрывом нет.

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