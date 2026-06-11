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11 июня 2026 в 09:05

Рэперу P. Diddy грозит новый срок за домогательства к ребенку

Осужденного рэпера P. Diddy обвинили в сексуальном насилии над ребенком

P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Против американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выдвинули новые обвинения в домогательстве к несовершеннолетнему актеру, сообщает телеканал CNN. Иск в прокуратуру Лос-Анджелеса направил пострадавший, пожелавший полностью сохранить анонимность.

По словам истца, в 2007 году музыкант напоил его алкоголем на мероприятии в Голливуде и жестоко надругался. Правоохранительные органы Калифорнии уже начали расследование по факту данного заявления.

Сейчас скандально известный музыкант уже находится под стражей в федеральной тюрьме. Ранее суд приговорил P. Diddy к четырем годам заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. При этом присяжные признали его невиновным по более тяжким статьям, что позволило артисту избежать пожизненного срока.

Это не единственное новое дело, поскольку в начале июня обвинения против Комбса также выдвинул музыкальный продюсер Джонатан Хэй. На фоне открывшихся обстоятельств юристы прогнозируют рэперу очередное громкое судебное разбирательство.

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