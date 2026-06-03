Против рэпера P. Diddy выдвинули новые обвинения в секс-насилии

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новые обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией американского рэпера P. Diddy (Шон Комбс), сообщил телеканал NBC News. Речь идет о предполагаемых нападениях на публициста и музыкального продюсера Джонатана Хэя в 2020 и 2021 годах, соответствующие показания были переданы в надзорное ведомство осенью 2025 года.

В октябре 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита музыканта просила о 14 месяцах тюремного срока, тогда как прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы. В июле того же года жюри присяжных посчитало его невиновным в более тяжких преступлениях — вымогательстве и торговле людьми, которые грозили ему пожизненным заключением.

В марте текущего года стало известно, что Комбс выйдет на свободу раньше срока. Изначально его заключение должно было завершиться 4 июня 2028 года, однако теперь он покинет тюрьму 25 апреля 2028 года. Это связано с участием Комбса в специальной программе реабилитации. Она направлена на преодоление наркотической зависимости. Менеджер рэпера также утверждает, что артист переосмыслил жизненные ценности и намерен добиваться полного исцеления.