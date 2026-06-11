Нарколог объяснил, почему семья замечает зависимость раньше алкоголика

Семья алкоголика способна выявить проблему зависимости на более раннем этапе, чем сам пациент, поскольку со стороны заметны изменения в поведении, такие как частая раздражительность и попытки скрыть количество выпитого, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Сергей Литков. По его словам, родственники первыми сталкиваются с повторяющимися конфликтами на почве невыполненных обещаний.

Родственников алкоголика может насторожить, что человек стал чаще раздражаться, скрывать количество выпитого, обесценивать замечания, уходить от разговоров, пить в одиночку или заранее создавать поводы для употребления. В семье появляются одни и те же конфликты: обещал не пить, но выпил, обещал прийти вовремя, но задержался, обещал остановиться, но не смог. Близкие часто совершают понятную, но неэффективную ошибку: пытаются спорить в момент опьянения. В таком состоянии человек хуже воспринимает аргументы, может становиться агрессивным, защищаться или давать обещания, которые позже не выполняет. Говорить лучше в трезвом состоянии, спокойно и конкретно, — пояснил Литков.

Он добавил, что вместо обвинений работают конкретные факты, которые переводят диалог из плоскости морали в реальность. По словам нарколога, близким алкоголика важно не становиться созависимыми.

В случае с алкоголиком работают не обвинения, а факты. Например: «За последний месяц ты три раза не вышел на работу после алкоголя», «Мы стали чаще ссориться из-за выпивки», «Ты обещал остановиться, но не смог». Это помогает перевести разговор из морали в реальность. При этом родным важно помнить о собственных границах. Помогать — не означает покрывать последствия зависимости, врать работодателю, отдавать долги, оправдывать агрессию или жить в постоянном страхе. Иногда семья годами пытается «спасти» человека, но фактически помогает болезни оставаться незамеченной, — заключил Литков.

Ранее психиатр Антон Рудковский заявил, что люди, страдающие алкоголизмом, отказываются признавать свою проблему, чтобы не сталкиваться с реальностью. По его словам, если человек не в силах самостоятельно отказаться от употребления спиртного, следует обратиться к врачу.