В работу аэропорта Подмосковья ввели ограничения Росавиация: в аэропорту Жуковского ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения ввели в аэропорту Жуковского, сообщили в пресс-службе Росавиации. Они перестали принимать и выпускать самолеты, отметили в ведомстве.

Аэропорт Жуковский (Раменское).️ Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Домодедово временно изменил режим работы из-за введенных ограничений на полеты в районе авиагавани.

До этого стало известно, что сразу пять российских аэропортов — Казани, Нижнекамска, Ижевска, Перми и Сочи — ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Спустя некоторое время воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Кроме того, Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. Пресс-служба ведомства проинформировала, что туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.