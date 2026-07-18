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18 июля 2026 в 13:26

Пассажиров московского аэропорта искусали клопы в массажных креслах

Туристы пожаловались на клопов в массажных креслах в аэропорту Домодедово

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Пассажиры московского аэропорта Домодедово пожаловались на клопов в массажных креслах, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что у одного из пострадавших появилась сыпь на руке.

Один из туристов, 22-летний Раван, прибыл в аэропорт вместе с женой и решил посидеть перед вылетом в кресле. По его словам, в один момент из соседнего кресла вскочил мужчина — у пострадавшего на теле присутствовали следы укуса насекомого.

С аналогичной неприятностью столкнулась другая пассажирка по имени Полина. Она отметила, что при осмотре обнаружила по всему телу следы укусов, а её рубашка оказалась в крови.

В Домодедово решили отдохнуть на массажных креслах рядом с «Вкусно — и точка», «Аэротелем» и KFC, потому что рейс задержали. Позже обнаружили клопов. При осмотре выяснилось, что у меня и у мамы по всему телу укусы, а моя рубашка вся в крови и буквально усыпана насекомыми настолько, что пришлось её просто выбросить! — заявила Полина.

Ранее сообщалось, что клопы атаковали метро Бухареста. Сотрудники местного метрополитена предупредили, что насекомые наводнили несколько столичных депо.

Москва
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