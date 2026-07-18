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18 июля 2026 в 23:35

Смертельная стрельба произошла вечером на окраине Еревана

Один человек погиб в результате стрельбы на окраине Еревана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На окраине Еревана вечером произошла стрельба, жертвой которой стал один человек, передает shamshyan.com. Сотрудники полиции приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия, отметили в источнике.

В полиции сообщили, что около 21:00 по местному времени (20:00 мск) получили информацию о стрельбе на улице Мурацана. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего, после чего правоохранители начали оперативно-разыскные мероприятия.

На месте происшествия нашли стреляные гильзы, следы крови и автомобили с пулевыми отверстиями. Как пишет источник, ранение также получил 15-летний подросток, а саперы прибыли после обнаружения неразорвавшейся гранаты.

Ранее стало известно, что конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой. По словам очевидца, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали нарушителю замечание, однако в ответ на это мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь.

До этого в центре Алагира в Северной Осетии рецидивист открыл стрельбу из пневматического пистолета по мужчине, который находился на улице вместе с женщиной и маленьким ребенком. После нескольких выстрелов между участниками конфликта завязалась драка.

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