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15 июля 2026 в 12:51

Конфликт на заправке кончился перестрелкой

Конфликт на челябинской АЗС закончился стрельбой из травматического пистолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Конфликт между автомобилистами на автозаправочной станции на улице Луценко в Челябинске закончился стрельбой и госпитализацией одного из участников, сообщил Telegram-канал «Новости Челябинска». По словам свидетеля, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали нарушителю замечание, однако в ответ на это мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь.

В результате стрельбы один из оппонентов получил ранение в область живота. Пострадавший мужчина был экстренно госпитализирован в Областную клиническую больницу №3, где ему оказывают необходимую помощь.

Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало, — рассказал свидетель.

Сам стрелявший скрылся с места преступления сразу после содеянного, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно установили его личность и задержали. Сейчас полиция разыскивает выброшенное им оружие, в отношении 26-летнего челябинца начато расследование по статье о побоях. При этом подозреваемому пока не избрали меру пресечения, так как сейчас он отбывает административный арест за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Ранее стало известно, что власти Иркутской области решили бороться с очередями на АЗС. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в области внедрят систему электронных очередей. Тестируются несколько вариантов платформ, которые позволят автомобилистам заранее бронировать время для получения топлива.

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