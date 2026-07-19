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19 июля 2026 в 00:50

Иран адаптировался к американским системам ПВО

WSJ: Иран изменил тактику применения ракет против систем США

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иран адаптировался к американским системам ПВО, применяя ракеты, способные развивать чрезвычайно высокую скорость и маневрировать на завершающем участке полета, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Такая тактика позволяет Тегерану эффективнее преодолевать системы обороны и поражать чувствительные цели.

При этом источники газеты выразили предположение, что Иран якобы может получать помощь в наведении от Китая или России. Однако каких-либо доказательств этой версии в тексте не приводится.

Ранее сообщалось, что иранская армия нанесла удары по военным объектам и топливным резервуарам США в Бахрейне. При этом отмечается, что целью атаки стали объекты американской инфраструктуры на территории страны.

Между тем военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».

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