Серия взрывов вновь произошла в Киеве

Еще одна серия взрывов прогремела в Киеве, сообщил украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что СМИ неоднократно передавали о взрывах в городе в течение ночи.

По данным телеканала, воздушная тревога в Киеве действует с 01:21 мск. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Киева произошел масштабный пожар — горели складские помещения. Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник информировало, что над городом поднимался густой столб дыма.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о повреждении автозаправочной станции после взрывов в городе. По его данным, объект находился в Шевченковском районе. Информация о характере повреждений властями больше не уточнялась.

Также на территории Киева и Харькова в ночь на 16 июля вновь раздались мощные взрывы. В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. По данным информаторов, это уже повторные взрывы, прогремевшие ночью. В настоящее время в «красной зоне» находятся Киев, а также Днепропетровская, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.