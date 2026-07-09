Власти украинского города-миллионника сообщили о повреждении АЗС

Автозаправочная станция получила повреждения после взрывов в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. По его данным, объект находится в Шевченковском районе города. Информация о характере повреждений уточняется.

Информация о характере повреждений уточняется, — написал мэр.

Ранее мощный пожар начался в одном из районов Киева после нескольких взрывов. По словам очевидцев, над городом поднялся густой столб дыма. В Киеве также несколько раз объявляли воздушную тревогу. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Деснянском районе загорелись складские помещения.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил уничтожение военного предприятия «Визар», занимающегося ремонтом зенитных ракетных систем ВСУ. По его словам, производственная площадка пострадала в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Вишневом под Киевом.