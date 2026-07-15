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15 июля 2026 в 15:43

В Киеве разгорелся масштабный пожар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В одном из районов Киева произошел масштабный пожар — горят складские помещения, сообщает издание «Страна.ua». По информации источника, над городом поднимается густой столб дыма.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко 14 июля сообщил, что в Киеве прогремели взрывы. По его словам, после взрывов загорелись два складских помещения в Голосеевском районе города. Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко также сообщил о возгорании автомобилей в Дарницком районе столицы.

Мэр Харькова Игорь Терехов также рассказал о повреждении автозаправочной станции после взрывов в городе. По его данным, объект находится в Шевченковском районе.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил уничтожение военного предприятия «Визар», занимающегося ремонтом зенитных ракетных систем ВСУ. По его словам, производственная площадка пострадала в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Вишневом под Киевом.

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