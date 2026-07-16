Киев сотрясся от новых взрывов Новая серия мощных взрывов зафиксирована в Киеве и Харькове

На территории Киева и Харькова в ночь на 16 июля вновь раздались мощные взрывы, сообщает издание «Общественное. Новости» со ссылкой на собственные источники. В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

По данным информаторов, это уже повторные взрывы, прогремевшие ночью. В настоящее время в «красной зоне» находятся Киев, а также Днепропетровская, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших от властей пока не поступало. Местные чиновники призывают жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Киева произошел масштабный пожар — горели складские помещения. Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник информировало, что над городом поднимался густой столб дыма.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о повреждении автозаправочной станции после взрывов в городе. По его данным, объект находился в Шевченковском районе. Информация о характере повреждений властями больше не уточнялась.