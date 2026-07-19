В Конго сообщили о новом скачке смертности от Эболы

В Конго сообщили о новом скачке смертности от Эболы В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола достигло 893 человек

В Демократической Республике Конго число умерших от лихорадки Эбола достигло 893 человек, сообщили в Министерстве связи и СМИ страны. По официальной оценке, уровень смертности от вируса составляет 39,4%.

По данным властей, в пяти провинциях подтверждено 2267 случаев заболевания, из которых 444 человека выздоровели. Также сообщается, что 722 человека находятся на карантине или проходят лечение в медицинских учреждениях.

Ранее Министерство связи Конго сообщило, что в республике от лихорадки Эбола погибли 702 человека. На тот момент было зафиксировано 1926 подтвержденных случаев заболевания. Врачи продолжают бороться с эпидемией. Из всех подтвержденных случаев 753 пациента были либо изолированы, либо госпитализированы. Специалисты также зафиксировали 318 случаев выздоровления.

До этого Роспотребнадзор передал Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма Эболы Бундибуджио. Российские специалисты пошли на такой шаг в связи с продолжающимся распространением лихорадки в стране.