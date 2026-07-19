Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 04:21

В Конго сообщили о новом скачке смертности от Эболы

В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола достигло 893 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Демократической Республике Конго число умерших от лихорадки Эбола достигло 893 человек, сообщили в Министерстве связи и СМИ страны. По официальной оценке, уровень смертности от вируса составляет 39,4%.

По данным властей, в пяти провинциях подтверждено 2267 случаев заболевания, из которых 444 человека выздоровели. Также сообщается, что 722 человека находятся на карантине или проходят лечение в медицинских учреждениях.

Ранее Министерство связи Конго сообщило, что в республике от лихорадки Эбола погибли 702 человека. На тот момент было зафиксировано 1926 подтвержденных случаев заболевания. Врачи продолжают бороться с эпидемией. Из всех подтвержденных случаев 753 пациента были либо изолированы, либо госпитализированы. Специалисты также зафиксировали 318 случаев выздоровления.

До этого Роспотребнадзор передал Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма Эболы Бундибуджио. Российские специалисты пошли на такой шаг в связи с продолжающимся распространением лихорадки в стране.

Мир
Конго
лихорадки
Эбола
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Можно ли изготовить бензин дома: 7 фактов о топливе, которые важно знать
ВС России начали бои за Захаровку
Серия взрывов вновь произошла в Киеве
Страны ЕС и Персидского залива сделали заявление по Ормузу
На Украине раскрыли подробности решения Зеленского об отставке Сырского
В Конго сообщили о новом скачке смертности от Эболы
Под Ставрополем вспыхнул пожар в промзоне во время атаки БПЛА
Южная Корея увеличила закупки лекарств из России почти в 40 раз
Трамп отреагировал на гибель военных при атаке Ирана в Иордании
В США задержали обвиняемых в торговле людьми Эндрю и Тристана Тейт
«Вылезает хрящ»: появились подробности нападения на россиянку в Грузии
В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества со студентами
Юрист раскрыл, кто может рассчитывать на перерасчет пенсии
«Выпускные яйца»: в России готовят кулинарный словарь русского языка
Скончался двукратный призер чемпионатов СССР по футболу Сергей Агашков
Минпросвещения ужесточит правила участия во Всероссийской олимпиаде
США начали новую серию авиаударов по Ирану
Российских туристок избили в пятизвездочном отеле Грузии за русскую речь
Рособрнадзор раскрыл сроки публикации новых демоверсий ЕГЭ
В Венесуэле раскрыли новые данные после разрушительного землетрясения
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.