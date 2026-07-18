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18 июля 2026 в 13:06

Стало известно, сколько гектаров лесов уничтожил Израиль на юге Ливана

Тамара аз-зейн: 7 тыс. гектаров лесов унитожил Израиль с начала конфликта

Фото: Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press
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Израильские атаки уничтожили 5 тыс. гектаров лесов и лесных угодий на юге Ливана в 2023-2024 годах, сообщила РИА Новости министр окружающей среды республики Тамара аз-Зейн. По словам министра, Ливану нужна программа экологического восстановления.

В период с 2023 по 2024 год на юге страны было выжжено более 5 тысяч гектаров лесов и лесных угодий в ходе израильской агрессии, — сказал министр.

По словам министра, еще 2 тыс. гектаров лесов сгорело только за первый месяц 2026 года. Общая площадь пострадавшей лесной территории составила 7 тыс. гектаров.

Министр Тамара аз-Зейн назвал происходящее «экологическим уничтожением», которое наносит удар природным экосистема страны. По оценка министерства окружающей среды, общий экологический ущерб составляет $512 млн (40,1 млрд рублей).

Ранее израильская авиация в субботу, 11 июля ударила по южным районам Ливана. По данным ливанского военно-полевого источника, были атакованы окраины Кфар-Тибнита и Набатии-эль-Фауки. Также армия провела несколько подрывов домов и объектов инфраструктуры. Это произошло в населенных пунктах Бинт-Джбейль и Хула.

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