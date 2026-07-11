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11 июля 2026 в 13:35

Израильская авиация ударила по южным районам Ливана

В Ливане заявили об атаках Израиля на окраины Кфар-Тибниты

Дым после израильского авиаудара по ливанскому поселению Кфар-Тибнит Дым после израильского авиаудара по ливанскому поселению Кфар-Тибнит Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
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Израильская авиация в субботу, 11 июля, ударила по южным районам Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. По его данным, были атакованы окраины Кфар-Тибнита и Набатии-эль-Фауки.

Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана, — сказал собеседник агентства.

Также армия провела несколько подрывов домов и объектов инфраструктуры. Это произошло в населенных пунктах Бинт-Джбейль и Хула.

До этого генсек движения «Хезболла» шейх Наим Касем заявил журналистам, что Израиль не смог достичь своих первоначальных целей в Ливане. По его мнению, страна обязана полностью вывести свои войска, поскольку агрессия Тель-Авива потерпела очевидный провал. Политический деятель подчеркнул, что у израильской стороны сейчас фактически не осталось мирных альтернатив.

Ранее иранская делегация заявила, что переговоры с США не возобновятся, пока Израиль не прекратит военные действия в Ливане. Вопрос о ситуации в стране занял центральное место в обсуждениях на консультациях в швейцарском Бюргенштоке, где стороны пытались прийти к соглашению.

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