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21 июня 2026 в 20:57

Иран выдвинул США условие для продолжения переговоров

Mehr: Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном до прекращения боев в Ливане

Ливан Ливан Фото: Ali Hashisho/Xinhua/Global Look Press
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Переговоры Ирана с США не продолжатся, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане, заявил член иранской делегации Хосейн Корбанзаде. По его словам, которые приводит агентство Mehr, тема Ливана является наиболее обсуждаемой в ходе диалога по урегулированию в швейцарском Бюргенштоке.

Если война в Ливане не закончится, переговоры не продолжатся, — подчеркнул Корбанзаде.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что диалог США и Ирана в Швейцарии не позволит урегулировать все разногласия. По его словам, которые приводит The New York Times, встречи делегаций дали возможность решить наиболее важные для каждой стороны вопросы.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что стороны в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

До этого стало известно, что США и Катар готовят механизм разблокировки иранских активов для гуманитарных нужд. Согласно плану, Катар разрешит Центральному банку Ирана закупать продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости за счет ранее заблокированных средств, полученных от продажи нефти.

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