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20 июня 2026 в 08:33

Ирану могут разморозить активы на $6 млрд для гуманитарных целей

WSJ: США и Катар могут разблокировать $6 млрд активов для Ирана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США и Катар могут разблокировать активы на $6 млрд (440 млрд рублей) для Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отметило, что выделение этих средств на гуманитарные цели может стать стимулом для Тегерана заключить соглашение об окончательном разрешении конфликта.

США работают с Катаром над планом по открытию доступа Ирану к миллиардам долларов замороженных активов на гуманитарные траты, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти не получат финансовой помощи. Так глава Белого дома отреагировал на отмену двусторонних переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии.

До этого телеканал Fox News сообщил, что страны Персидского залива войдут в состав фонда по восстановлению Ирана объемом $300 млрд, при этом США участвовать в нем не будут. Согласно меморандуму о взаимопонимании, запасы высокообогащенного урана Ирана будут уничтожены на месте под контролем МАГАТЭ. Помимо этого, Тегерану разрешено продавать нефть на международном рынке.

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