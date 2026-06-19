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19 июня 2026 в 16:24

«Не получат даже десяти центов»: Трамп направил грозный сигнал Ирану

Трамп заявил, что Иран не получит финансовой помощи

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
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Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что иранские власти не получат финансовой помощи. Так глава Белого дома отреагировал на отмену двусторонних переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии.

Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней [дальнейших переговоров]. Они не получат денег, даже десяти центов, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в швейцарском Бюргенштоке не состоятся. Мероприятие было запланировано на 19 июня.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что встреча между представителями США и Ирана в Швейцарии не состоялась из-за действий Израиля. Однако, по его словам, Вашингтон будет вынужден заключить соглашение с Тегераном из-за недовольства своих граждан.

До этого Трамп заявил, что считал подписание меморандума о взаимопонимании с Тегераном «их безоговорочной капитуляцией». По его мнению, Вашингтон нанес Ирану поражение. Он подчеркнул, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире.

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