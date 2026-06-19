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19 июня 2026 в 08:18

Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

Reuters: переговоры США и Ирана 19 июня в Швейцарии отменились

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в швейцарском Бюргенштоке не состоятся, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии. Мероприятие было запланировано на 19 июня.

Переговоры США и Ирана, которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся, — заявили в МИД европейской страны.

Ранее представитель пресс-службы Белого дома сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не вылетит в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о соглашении между Штатами и Ираном. По его словам, американская сторона рассчитывала приступить к проработке технических деталей в максимально короткие сроки.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что считал подписание меморандума о взаимопонимании с Тегераном «их безоговорочной капитуляцией». По его мнению, Вашингтон нанес Ирану поражение. Он подчеркнул, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире.

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