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19 июня 2026 в 05:21

Трамп высказался об итогах соглашения США и Ирана

Трамп назвал соглашение с Ираном безоговорочной капитуляцией

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании между с Тегераном «их безоговорочной капитуляцией», передает портал Axios. По его мнению, Вашингтон нанес Ирану поражение.

Трамп подчеркнул, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире. Именно Вашингтон установил морскую блокаду Ирана, добавил американский лидер.

По словам президента США, в период действия блокады через нее не могло пройти ни одно судно. На вопрос о том, увидел ли он в ходе конфликта какие-либо ограничения в применении силы, Трамп ответил: таких ограничений не существует.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выполнение договоренностей с Вашингтоном по вопросу обогащенного урана может принести Ирану ряд преимуществ. По его словам, соглашение предусматривает определенные выгоды для Тегерана в случае выполнения взятых на себя обязательств. Власти США намерены оценивать не заявления, а конкретные действия иранской стороны. Иран обязался отказаться от обогащения урана и пообещал допустить международных инспекторов для работы с запасами высокообогащенного урана, отметил он.

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