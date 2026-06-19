Трамп высказался об итогах соглашения США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании между с Тегераном «их безоговорочной капитуляцией», передает портал Axios. По его мнению, Вашингтон нанес Ирану поражение.

Трамп подчеркнул, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире. Именно Вашингтон установил морскую блокаду Ирана, добавил американский лидер.

По словам президента США, в период действия блокады через нее не могло пройти ни одно судно. На вопрос о том, увидел ли он в ходе конфликта какие-либо ограничения в применении силы, Трамп ответил: таких ограничений не существует.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выполнение договоренностей с Вашингтоном по вопросу обогащенного урана может принести Ирану ряд преимуществ. По его словам, соглашение предусматривает определенные выгоды для Тегерана в случае выполнения взятых на себя обязательств. Власти США намерены оценивать не заявления, а конкретные действия иранской стороны. Иран обязался отказаться от обогащения урана и пообещал допустить международных инспекторов для работы с запасами высокообогащенного урана, отметил он.