Вэнс раскрыл условия сделки США и Ирана по урану Вэнс: США пообещали Ирану выгоды в обмен на выполнение ядерных условий

Выполнение договоренностей с Вашингтоном по вопросу обогащенного урана может принести Ирану ряд преимуществ, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, соглашение предусматривает определенные выгоды для Тегерана в случае выполнения взятых на себя обязательств.

Власти США намерены оценивать не заявления, а конкретные действия иранской стороны. Иран обязался отказаться от обогащения урана и пообещал допустить международных инспекторов для работы с запасами высокообогащенного урана, отметил он.

Ранее эксперт по США и Ближнему Востоку Александр Каргин заявил, что подписание меморандума с Ираном — политическая катастрофа для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома «сдал назад» в конфликте с Исламской Республикой.

Американист Малек Дудаков предположил, какие риски таит договор, подписанный США и Ираном. По его словам, после ухода Трампа с поста новый президент Штатов вполне может отменить действие этого соглашения. Он напомнил, что Трамп в 2018 году аннулировал без особых усилий иранскую сделку времен экс-лидера США Барака Обамы.