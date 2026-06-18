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18 июня 2026 в 16:52

Политолог ответил, какие риски таит подписанный Ираном и Трампом договор

Политолог Дудаков: новый президент США сможет отменить договор Трампа с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который подписал глава Белого дома Дональд Трамп и его иранский коллега Масуд Пезешкиан, может быть отменен следующим американским президентом, если договор не утвердят в конгрессе, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, противники сделки в парламенте попытаются заблокировать ее выполнение.

Соглашение Трампа с Ираном вызвало серьезный политический раскол в Вашингтоне. «Ястребы» в обеих партиях, особенно среди республиканцев, сейчас жестко критикуют главу Белого дома, обвиняя его в том, что он де-факто идет на капитуляцию перед Тегераном. Они называют эту сделку катастрофой. «Ястребы» в конгрессе будут пытаться сорвать действие этого соглашения. Хоть Трамп сейчас и утверждает, будто бы он готов отправить договор на утверждение и ратификацию в Конгресс США, но, скорее всего, этого не случится. Многие демократы и часть республиканцев будут против. Поэтому, вероятно, оно останется на уровне исполнительной власти. В будущем следующий американский президент может росчерком пера отменить соглашение, если оно не ратифицировано, — пояснил Дудаков.

Американист отметил, что Трамп в 2018 году аннулировал без особых усилий иранскую сделку времен экс-лидера США Барака Обамы. По словам политолога, это произошло именно из-за отсутствия утверждения договора конгрессом. Дудаков также не исключил, что республиканские и демократические «ястребы» будут наращивать критику, пытаясь выставить нынешнего главу Белого дома слабым звеном.

В свое время сделка Обамы по Ирану не была ратифицирована конгрессом, поэтому Трамп в 2018 году так легко смог из этого соглашения выйти. «Ястребы» будут создавать очень много шума, оказывать политическое давление на главу Белого дома, в общем, создавать ему проблемы. Сейчас мы видим, что в вопросах общественного мнения две трети американцев воспринимают сделку с Ираном как де-факто поражение Соединенных Штатов. И Трампу продать это соглашение, как некую победу, вряд ли получится. Но другого варианта нет, — заключил Дудаков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что сделку между Соединенными Штатами и Ираном может осложнить множество факторов, в том числе отказ Израиля выводить военных из Ливана. При этом он назвал соглашение «хорошим» для всех.

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