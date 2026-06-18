«Втоптали в землю»: американист объяснил, как Трамп проиграл Ирану Американист Каргин: Трамп полностью сдал назад в конфликте с Ираном

Подписание меморандума с Ираном — политическая катастрофа для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт по США и Ближнему Востоку Александр Каргин. По его словам, глава Белого дома «сдал назад» в конфликте с Исламской Республикой.

Я думаю, что лично для Трампа это катастрофа и полный политический крах. <…> Из его заявлений в начале конфликта можно было сделать вывод, что он собирается менять политический режим Ирана. Но этого не произошло, он полностью сдал назад. То есть его втоптали в землю, — подчеркнул политолог.

По мнению Каргина, теперь по репутации американского лидера нанесен серьезный удар. Американист уверен: для главы США наступают «непростые времена».

От него уже отвернулись сторонники изоляционизма внутри Республиканской партии. Теперь отвернутся и более классические республиканцы и израильское лобби — а это большие деньги, — заметил эксперт.

Ранее американист Малек Дудаков предположил, какие риски таит договор, подписанный США и Ираном. По его словам, после ухода Трампа с поста новый президент Штатов вполне может отменить действие этого соглашения.