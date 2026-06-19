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19 июня 2026 в 07:26

Сделка США с Ираном откладывается из-за Вэнса

Вэнс пока не отправился в Швейцарию на подписание сделки США с Ираном

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует вылетать в Швейцарию в четверг, 18 июня, вечером для участия в церемонии подписания меморандума о соглашении между США и Ираном, сообщает CNN со ссылкой на представителя пресс-службы Белого дома. По его словам, американская сторона рассчитывает приступить к проработке технических деталей в максимально короткие сроки.

В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером, — сказал представитель администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считал подписание меморандума о взаимопонимании с Тегераном «их безоговорочной капитуляцией». По его мнению, Вашингтон нанес Ирану поражение. Он подчеркнул, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире. Американский лидер добавил, что именно Вашингтон установил морскую блокаду Ирана.

До этого Вэнс заявил, что выполнение договоренностей с Вашингтоном по вопросу обогащенного урана может принести Ирану ряд преимуществ. По его словам, соглашение предусматривало определенные выгоды для Тегерана в случае выполнения взятых на себя обязательств. Вэнс отметил, что власти США намерены оценивать не заявления, а конкретные действия иранской стороны.

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Джей Ди Вэнс
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