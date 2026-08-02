Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 23:37

Дания активизирует действия на Фарерских островах

Минобороны Дании: ВС страны усилят свое присутствие на Фарерских островах

Старый порт Нюхавн в центре Копенгагена, Дания Старый порт Нюхавн в центре Копенгагена, Дания Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава оборонного ведомства Дании Йеппе Брус и министр иностранных дел и рыболовства Фарерских островов Бардур а Стейг Нильсен достигли договоренности о наращивании совместной активности в районе архипелага. Как сообщает датское Министерство обороны, Копенгаген давно стремится укрепить позиции НАТО в этом стратегически важном регионе.

Стороны согласовали поэтапное и периодическое увеличение присутствия вооруженных сил Королевства непосредственно на Фарерских островах и прилегающих морских акваториях. Все мероприятия будут проводиться в тесной координации с местными властями.

Министр Брус подчеркнул, что это решение является частью более широкой стратегии по усилению арктического компонента обороны и одновременно станет весомым вкладом Дании в коллективную безопасность Североатлантического альянса. По словам Бруса, укрепление сотрудничества «является частью общего усиления присутствия в Арктике и станет еще одним важным вкладом в НАТО».

Ранее сообщалось, что внутри НАТО сохраняется неопределенность относительно того, насколько решительно президент США Дональд Трамп настроен на получение контроля над Гренландией. Европейские дипломаты признают, что американский лидер может использовать риторику для давления на союзников.

Европа
Дания
Фарерские острова
военное присутствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле оценили план Трампа по разоружению ХАМАС
Власти Марокко раскрыли причины кризиса в Сеуте
Водитель в Кисловодске прокатился по пешеходному бульвару
Грозит всем, кто моложе 35: как предотвратить аппендицит. Советы врача
Звание Героя, уроки Лукашенко, Бьорндален: как живет Дарья Домрачева
«Абсолютная бездарность»: экс-помощник Кучмы предрек Украине гибель
«Акт устрашения»: в посольстве РФ дали оценку украинскому теракту в Москве
65-летний пастух чудом выжил после нападения тигра в Индии
Дания активизирует действия на Фарерских островах
16-летняя Лютова добилась неожиданного результате в дебютном турнире WTA
Солист группы «Три дня дождя» чуть не ударил фаната на выступлении
В Марокко подсчитали число нелегалов, перебравшихся в Сеуту
Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на площадку детей
На Земле началась первая в августе магнитная буря
При атаке дрона ВСУ ранен житель Красной Поляны в ДНР
Детский омбудсмен отреагировала на гибель девочки в Белгородской области
Украина и другие европейские страны «кинули» США по вопросу Ирана
В Италии произошло массовое смертельное ДТП
«Жалкая кучка»: в Молдавии осудили призывы к сносу советских памятников
В Германии из-за жары более 100 городов остались без воды
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.