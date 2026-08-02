Дания активизирует действия на Фарерских островах Минобороны Дании: ВС страны усилят свое присутствие на Фарерских островах

Глава оборонного ведомства Дании Йеппе Брус и министр иностранных дел и рыболовства Фарерских островов Бардур а Стейг Нильсен достигли договоренности о наращивании совместной активности в районе архипелага. Как сообщает датское Министерство обороны, Копенгаген давно стремится укрепить позиции НАТО в этом стратегически важном регионе.

Стороны согласовали поэтапное и периодическое увеличение присутствия вооруженных сил Королевства непосредственно на Фарерских островах и прилегающих морских акваториях. Все мероприятия будут проводиться в тесной координации с местными властями.

Министр Брус подчеркнул, что это решение является частью более широкой стратегии по усилению арктического компонента обороны и одновременно станет весомым вкладом Дании в коллективную безопасность Североатлантического альянса. По словам Бруса, укрепление сотрудничества «является частью общего усиления присутствия в Арктике и станет еще одним важным вкладом в НАТО».

Ранее сообщалось, что внутри НАТО сохраняется неопределенность относительно того, насколько решительно президент США Дональд Трамп настроен на получение контроля над Гренландией. Европейские дипломаты признают, что американский лидер может использовать риторику для давления на союзников.