Путин навалял Макрону в Африке. Зачем России Черный континент, какие цели

По данным иностранных СМИ, французские военные окончательно уходят из Сенегала. С 2022 года Париж прекратил свое постоянное присутствие в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Кот-д«Ивуаре и Габоне. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что теперь российские военные займут место французов в Африке. Получилось ли у РФ выдавить Францию с Черного континента и зачем это Москве — в материале NEWS.ru.

Что известно об уходе Франции из Сенегала

В четверг, 17 июля, Франция официально прекратила свое постоянное военное присутствие в Сенегале, покинув две последние базы в столице страны Дакаре. Как сообщили французские СМИ, крупнейший французский военный объект в Сенегале, расположенный в столице, Кэмп Гейль и объект в аэропорту Дакара были возвращены сенегальскому государству во время церемонии с участием начальника штаба вооруженных сил африканской страны генерала Мбайе Сиссе и главы командования французской армии в Африке генерала Паскаля Янни.

На двух базах находились около 350 французских военных, теперь одна их часть переброшена во Францию, а вторая — на другие заморские объекты Пятой республики.

Утратила ли Франция влияние на Африку

Начиная с 2022 года Франция постепенно теряла свое присутствие и влияние в африканском регионе. Доцент кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич рассказал NEWS.ru, что, несмотря на вывод войск из части стран Черного континента, Париж отчасти сохранил возможность влияния.

Французские солдаты в Мали Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Крупный игрок, который долгое время выстраивал там отношения, он все равно остается. Он остается в культуре, он остается в языке, в бизнесе. Он остается, в конце концов, в связях, которые налажены теми же французами», — пояснил Зданевич.

Депутат Госдумы Николай Будуев в разговоре с NEWS.ru уточнил, что процесс ухода Франции из Африки, хоть и не означает полного ухода Запада с континента, но все же является масштабной сменой парадигмы для всего региона.

«Рано говорить о полной утрате влияния, но идет глубокий кризис и переформатирование. Западное влияние ослабевает, особенно во франкоязычных странах, где растет антифранцузская риторика. Африканские страны активно диверсифицируют своих партнеров, ища более равноправные отношения. Это масштабная смена парадигмы», — считает Будуев.

Насколько болезненный удар Москва нанесла Парижу в Африке

По словам Будуева, у ухода Парижа много последствий.

«Потеря контроля над ключевыми позициями в Сахеле подрывает дипломатический вес Франции, имидж Макрона и ставит под вопрос эффективность ее многолетней политики безопасности в регионе», — подчеркнул Будуев.

Эммануэль Макрон Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

Зданевич согласен с депутатом ГД. По его мнению, происходящее в Африке — политический удар для Франции. «Мы знаем, что французы всегда достаточно эмоционально реагируют на подобного рода действия. И, естественно, потеря абсолютного контроля над таким обширным регионом (там, по сути, не только Мали, там и весь альянс государств) — это, безусловно, политический провал», — пояснил эксперт.

Зачем Африка России

Опрошенные NEWS.ru эксперты констатируют, что происходящее в Африке — это шанс для России укрепить военно-политическое и экономическое присутствие в регионе. По их словам, такие возможности, которые обязательно надо использовать.

«Россия предлагает альтернативу западному сотрудничеству, часто без политических условий, но при этом с взаимовыгодными экономическими предложениями, что привлекает местные режимы», — пояснил Будуев.

По мнению Зданевича, любые инициативы, связанные с именно стратегическим выстраиванием внешнеполитической концепции, в Африке могут стать рабочими проектами на долгие годы.

«Это обмен идеями, обучение будущих сотрудников, возможно, даже малийцев в наших вузах. Это работа инженеров, проектировщиков, это рабочие места, в конце концов. Плюс — это выход на рынок наших мощных компаний. Ну, допустим, тот же „Росатом“ и его дочерние предприятия. И это не только энергетика и вся геологоразведка, но и, естественно, военно-техническое сотрудничество», — заключил Зданевич.

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