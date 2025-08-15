Переговоры Путина и Трампа на Аляске
SHOT: беспилотник атаковал жилой дом в Курске

SHOT: атака дрона на жилой дом в Курске привела к мощному возгоранию на месте

Средство ПВО ВС РФ Средство ПВО ВС РФ Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курске украинский беспилотник совершил атаку на многоэтажный жилой дом. В результате, по информации канала, в здании вспыхнул сильный пожар. Минобороны РФ данную ситуацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что инцидент произошел около 01:00 по мск, после мощного взрыва огонь охватил несколько квартир. Источники канала отметили, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, начата эвакуация жильцов.

Очевидцы рассказали SHOT, что, предварительно, есть пострадавшие. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Воронежской области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Работа была совершена над Белгородской, Ростовской областями и Республикой Калмыкия в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

