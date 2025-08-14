Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 22:32

Силы ПВО перехватили 13 дронов над тремя российскими областями

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 13 дронов над двумя областями и одной республикой

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, работа была совершена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени, большинство воздушных целей нейтрализовано над приграничными регионами страны.

В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Основная часть атакующих БПЛА (восемь единиц) была сбита над территорией Белгородской области, где в последнее время участились случаи воздушных атак. Еще четыре дрона уничтожены над Ростовской областью, и один — над Республикой Калмыкия.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в период с 11:00 до 14:00 сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом, была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ.

ПВО
Минобороны РФ
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что нельзя делать с медом?
«Уличные замашки»: ЕС расшатывает мировое сообщество и РФ перед саммитом
СК завел дело после убийства федерального судьи под Волгоградом
Как розмарин превращает обычное повидло в шедевр
Составлен список товаров, которые подешевеют до конца 2025 года и в 2026-м
Число пострадавших из-за атаки дронов на Ростов-на-Дону выросло
В США объявили крупное вознаграждение за сведения о россиянах
«Радиостанция Судного дня» передала две загадочные шифровки
Готовлю томаты с финиками — вкус восточного базара!
Трамп не исключил возможность ослабления НАТО ради мира на Украине
Как определить качество меда?
Силы ПВО перехватили 13 дронов над тремя российскими областями
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
В ГД попросили не ограничивать звонки в Telegram и WhatsApp
Вандал разгромил собор в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа
Как будут охранять Путина и Трампа на Аляске, возможны ли провокации
Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне
«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске
Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа
Появились детали убийства федерального судьи в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.