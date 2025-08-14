Силы ПВО перехватили 13 дронов над тремя российскими областями Минобороны РФ: силы ПВО сбили 13 дронов над двумя областями и одной республикой

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, работа была совершена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени, большинство воздушных целей нейтрализовано над приграничными регионами страны.

В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Основная часть атакующих БПЛА (восемь единиц) была сбита над территорией Белгородской области, где в последнее время участились случаи воздушных атак. Еще четыре дрона уничтожены над Ростовской областью, и один — над Республикой Калмыкия.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в период с 11:00 до 14:00 сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом, была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ.