Российские средства ПВО за неделю сбили 21 управляемую авиабомбу ВСУ и пять ракет большой дальности «Нептун», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены 1 327 украинских дронов самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина по Украине был нанесен массированный удар, включая применение ракетного комплекса «Орешник». По информации ведомства, целью атаки ВС РФ стали критически важные объекты.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что российская армия может начать наносить удары по Украине ракетами «Буревестник» и «Орешник», которые использовались ограниченно. По его словам, 2026 год может стать переломным в ходе военных действий.