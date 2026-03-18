Половина россиян после 45 лет начала заниматься отложенными делами

Более половины россиян старше 45 лет обратились к занятиям, которые годами откладывали на потом, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования. Согласно опросу, 52% респондентов уже сделали первые шаги в новых для себя сферах.

Эксперты связывают такую активность с тем, что у подавляющего большинства опрошенных (72%) в этом возрасте стало значительно больше свободного времени, чем раньше. В данный момент свободные часы зрелые россияне чаще всего тратят на быт, интернет или подработку, однако их реальные приоритеты смещены в сторону саморазвития и путешествий. Исследование показало высокую готовность аудитории «45+» к освоению цифровой среды: почти половина из них выбирает онлайн-курсы, а каждый третий присматривается к удаленным профессиям.

Почти каждый пятый россиянин отмечает, что хотел бы чаще посвящать время освоению нового и обучению, — подчеркивают авторы исследования.

При этом желания респондентов не всегда совпадают с их текущими возможностями: более половины опрошенных мечтают о частых поездках, а треть хотела бы сфокусироваться на увеличении дохода. Несмотря на бытовую загруженность, тяга к знаниям остается значимым фактором для этой возрастной группы.

Ранее стало известно, что только 47% россиян узнают новости за просмотром телевидения, сообщает Фонд «Общественное мнение». При этом 44% респондентов смотрят телевизор каждый день, 22% — от случая к случаю, еще 30% — по привычке.