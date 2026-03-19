После 60 жизнь только начинается: гид от скуки для пенсионеров

О выходе на пенсию многие думают с тихой грустью: мол, все, заслуженный отдых — это про диван, телевизор и вязание носков для внуков. Но пенсия — это не финал, а перезапуск. Впервые за десятилетия у вас есть главный ресурс — время, и распорядиться им можно куда интереснее, чем кажется.

Новые увлечения, путешествия, живое общение — все это доступно на пенсии не меньше, чем в 35. Тем более что государство и городские структуры активно помогают пенсионерам найти себя.

Что попробовать на пенсии — конкретно:

Запишитесь на курсы — языки, живопись, фотография, танцы: многие из них бесплатны для пенсионеров. Займитесь скандинавской ходьбой или йогой — доступно, полезно, есть компания. Вступите в клуб по интересам — шахматы, садоводство, краеведение, кино. Освойте рыбалку или охоту — пенсия идеальна для планирования сезонных выездов без привязки к отпуску. Путешествуйте — РЖД и ряд туроператоров дают скидки пенсионерам до 50%. Реальный размер экономии на ж/д поездках стоит уточнить в местном центре социальной защиты или на сайте РЖД по вашему региону.

Главное — сделать первый шаг. Остальное затянет само.

Люди занимаются скандинавской ходьбой в парке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программы для пенсионеров Москвы и Подмосковья:

«Московское долголетие» — бесплатные занятия спортом, творчеством, иностранными языками, экскурсии; охватывает все округа столицы. «Активное долголетие» в Московской области — аналог для жителей региона, включает фитнес, танцы, компьютерную грамотность. Центры социального обслуживания — кружки, мастер-классы, психологическая поддержка по месту жительства. Университет третьего возраста при столичных вузах — лекции, семинары, культурные программы для пенсионеров.

Все программы бесплатны или доступны по минимальной цене — нужен только паспорт и желание.

Впрочем, и в других регионах нашей страны пенсионерам не дают скучать дома, придумывая для них программы социальной активности для пенсионеров.

Санкт-Петербург: программа «Активное долголетие» охватывает все районы города — скандинавская ходьба в парках, хоровые студии, курсы рисования и компьютерной грамотности при районных центрах социального обслуживания. Отдельно работает «Университет третьего возраста» при СПбГУ.

Татарстан (Казань): республиканская программа «Серебряный возраст» — танцевальные кружки, хор, занятия живописью и йогой при центрах социального обслуживания. В Казани активно работают «Серебряные волонтеры» — пенсионеры помогают друг другу и остаются в социуме.

Краснодарский край: благодаря климату — акцент на активный отдых на свежем воздухе: скандинавская ходьба, танцы, хоровые коллективы при домах культуры. В Сочи и Краснодаре работают центры дневного пребывания пенсионеров с насыщенной досуговой программой.

Универсальный совет для любого региона: первый шаг — обратиться в местный центр социального обслуживания населения. Там всегда знают, что есть в вашем городе и как записаться бесплатно. И помните: пенсия — это не конец активной жизни, а время, когда наконец можно жить так, как хочется именно вам.

