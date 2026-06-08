На Филиппинах озвучили страшные последствия мощнейшего землетрясения Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 12 человек

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 12 человек, сообщили официальные лица AP. Пострадали более 200 человек. Подземный толчок произошел в понедельник, 8 июня, в 07:38 утра по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.

Европейские сейсмологи оценили магнитуду в 8,1, затем пересмотрели ее до 7,8. Китайский сейсмологический центр сначала сообщил о магнитуде 8,2, но позже скорректировал показатель до 7,9. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.

Ранее посольство России на Филиппинах сообщило, что у него нет информации о пострадавших россиянах во время землетрясения. Дипломаты запросили соответствующие данные у компетентных органов республики.

Япония объявила угрозу цунами высотой до одного метра для своего тихоокеанского побережья. В опасную зону включили прилегающие к Токио префектуры и часть Токийского залива. Предупреждение также касается островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку, а также тихоокеанского побережья Хонсю.