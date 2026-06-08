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08 июня 2026 в 09:44

На Филиппинах озвучили страшные последствия мощнейшего землетрясения

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 12 человек

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 12 человек, сообщили официальные лица AP. Пострадали более 200 человек. Подземный толчок произошел в понедельник, 8 июня, в 07:38 утра по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.

Европейские сейсмологи оценили магнитуду в 8,1, затем пересмотрели ее до 7,8. Китайский сейсмологический центр сначала сообщил о магнитуде 8,2, но позже скорректировал показатель до 7,9. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.

Ранее посольство России на Филиппинах сообщило, что у него нет информации о пострадавших россиянах во время землетрясения. Дипломаты запросили соответствующие данные у компетентных органов республики.

Япония объявила угрозу цунами высотой до одного метра для своего тихоокеанского побережья. В опасную зону включили прилегающие к Токио префектуры и часть Токийского залива. Предупреждение также касается островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку, а также тихоокеанского побережья Хонсю.

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