На Филиппинах озвучили страшные последствия мощнейшего землетрясения

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 12 человек, сообщили официальные лица AP. Пострадали более 200 человек. Подземный толчок произошел в понедельник, 8 июня, в 07:38 утра по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.
Европейские сейсмологи оценили магнитуду в 8,1, затем пересмотрели ее до 7,8. Китайский сейсмологический центр сначала сообщил о магнитуде 8,2, но позже скорректировал показатель до 7,9. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.
Ранее посольство России на Филиппинах сообщило, что у него нет информации о пострадавших россиянах во время землетрясения. Дипломаты запросили соответствующие данные у компетентных органов республики.
Япония объявила угрозу цунами высотой до одного метра для своего тихоокеанского побережья. В опасную зону включили прилегающие к Токио префектуры и часть Токийского залива. Предупреждение также касается островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку, а также тихоокеанского побережья Хонсю.