Стало известно, пострадали ли россияне во время землетрясения на Филиппинах

Стало известно, пострадали ли россияне во время землетрясения на Филиппинах ТАСС: данных о пострадавших россиянах во время землетрясения на Филиппинах нет

У посольства РФ на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах во время землетрясения на юге республики, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Отмечается, что дипломаты запрашивали соответствующие данные у компетентных органов.

В связи с землетрясением на юге Филиппин 8 июня сообщаем, что посольство, запросив местные компетентные органы, на данный момент не располагает информацией о том, что среди пострадавших имеются российские граждане, — сказано в сообщении.

Ранее Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до одного метра для тихоокеанского побережья страны. В опасную зону включили прилегающие к Токио префектуры и часть Токийского залива.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане у побережья Северных Курил. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова проинформировала, что толчки ощутили на острове Парамушир. Эпицентр находился в 159 километрах юго-восточнее Северо-Курильска.