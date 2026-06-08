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08 июня 2026 в 08:37

Пленный изобличил командиров ВСУ, которые завели бойцов в полуокружение

Офицеры ВСУ завели бойцов в полуокружение в ДНР и не давали разрешения на отход

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Украинское командование завело военнослужащих в частичное окружение под Добропольем в ДНР, не предупредив их об этом, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниель Жарков, участвовавший в боях на стороне ВСУ. По его словам, военным почти три месяца не давали разрешения на отход.

Оказывается, мы были уже в окружении. То есть нас завели в полуокружение с самого начала, нам даже никто ничего не сказал. То есть оттуда надо было уже откатываться (уходить с позиций. — NEWS.ru), а нас только завели. Пробыли мы на этой позиции почти три месяца, — сообщил военный.

Жарков родился в городе Фастове Киевской области. Его отец — суданец, мать — украинка. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже его задержала полиция и отправила на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина».

Ранее рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен российским военным в Сумской области, заявил, что из-за нехватки продовольствия украинские военные питались печеньем. Иногда солдатам давали чай три раза в день. При отправке на позицию у бойцов не было вообще никакого имущества.

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