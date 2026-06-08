Европейский аэропорт экстренно закрыли из-за странных воздушных шаров

Вильнюсский международный аэропорт закрыли для посадки воздушных судов на 3,5 часа, заявил в эфире национального радио LRT начальник национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас. По его словам, соответствующее решение было принято из-за летевших в сторону аэропорта воздушных шаров контрабандистов сигарет, якобы запущенных с территории Белоруссии.

Из-за угрозы безопасности гражданской авиации столичный аэропорт пришлось закрыть в 01:18 (совпадает с мск. — NEWS.ru). Работу аэропорт возобновил в 04:00, — уточнил он.

Всего в направлении Вильнюсского аэропорта было направлено пять незаконных объектов. Из-за закрытия семь авиарейсов были направлены в другие воздушные гавани или отложены. С проблемами столкнулись более 450 авиапассажиров, уточнил Виткаускас.

Ранее в Доминиканской Республике частный самолет Gulfstream G200 потерпел крушение при попытке экстренной посадки в аэропорту. Самолет следовал чартерным рейсом в Техас, но был вынужден запросить экстренную посадку из-за проблем с двигателем. На борту находились два пилота — они погибли.