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08 июня 2026 в 09:35

Лидер страны СНГ поздравил Пашиняна с победой на выборах

Токаев поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на выборах в парламент, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Токаев пожелал Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах государства.

Глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан, — говорится в сообщении.

Токаев отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Глава государства пожелал армянскому народу успехов в развитии его государства, спокойствия и благополучия.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна получила 49,81% голосов избирателей после подсчета на всех участках. В ЦИК республики уточнили, что фракцию поддержали 727 160 человек.

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Армения
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