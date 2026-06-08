Лидер страны СНГ поздравил Пашиняна с победой на выборах Токаев поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на выборах в парламент, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Токаев пожелал Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах государства.

Глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан, — говорится в сообщении.

Токаев отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Глава государства пожелал армянскому народу успехов в развитии его государства, спокойствия и благополучия.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна получила 49,81% голосов избирателей после подсчета на всех участках. В ЦИК республики уточнили, что фракцию поддержали 727 160 человек.