В одной из стран СНГ заговорили об углублении партнерства с США

В одной из стран СНГ заговорили об углублении партнерства с США Токаев: Казахстан твердо настроен на углубление партнерства с США

Казахстан твердо настроен на углубление расширенного стратегического партнерства с США, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спецпосланником американского лидера по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Он отметил, что рассчитывает на встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом в конце текущего года, передает пресс-служба главы государства.

Казахстан твердо настроен на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Пользуясь случаем, прошу передать президенту США Дональду Трампу мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Рассчитываю на встречу с ним в конце текущего года и хотел бы выразить признательность за приглашение принять участие в саммите G20 в Майами, — сказал Токаев.

Ранее вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия продолжает обсуждать поставки газа в Узбекистан и Казахстан. По его словам, Москва также ожидает роста добычи и экспорта энергоносителя в текущем году.

До этого президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются успешно — по восходящей. Он отметил, что обе страны стремятся находить компромиссы для достижения общих целей, направленных на повышение благосостояния граждан