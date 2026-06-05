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05 июня 2026 в 15:07

Новак раскрыл, с кем Россия обсуждает дополнительные поставки газа

Новак: Россия обсуждает дополнительные поставки газа в Казахстан и Узбекистан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия продолжает обсуждать поставки газа в Узбекистан и Казахстан, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью ИС «Вести» на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, Москва также ожидает роста добычи и экспорта энергоносителя в текущем году.

С нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана идут и переговоры, и обсуждения, и реализация проектов по расширению инфраструктуры, которая еще была в советское время создана, по ее реконструкции и возможности дополнительных объемов поставок в Казахстан и в Узбекистан, рассказал Новак.

Ранее президент Танзании Самия Сулуху Хасан предложила российским компаниям принять участие в разработке газовых месторождений в стране. Там обнаружили 57 трлн кубических футов природного газа.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик провели встречу в рамках ПМЭФ. Стороны договорились о продлении договора на поставку российского газа.

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