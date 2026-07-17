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17 июля 2026 в 21:00

Российская ПВО сбила 105 украинских дронов за 12 часов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов (с 08:00 до 20:00 мск) уничтожили 105 беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны перехвачены над девятью регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что пять украинских беспилотников ночью 17 июля атаковали супермаркет в Запорожской области. По его словам, в результате удара здание полностью сгорело. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Украинские беспилотники также ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Один из БПЛА ударил по городу Шебекино. Еще несколько FPV-дронов сдетонировали в селах Новая Таволжанка, Ржевка, Белянка и поселке Маслова Пристань.

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