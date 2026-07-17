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17 июля 2026 в 14:30

Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области

Украинские беспилотники ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские беспилотники ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области, сообщили в Telegram-канале «Оперштаб Белгородской области». Два мирных жителя пострадали в ходе атак.

Один из БПЛА ударил по городу Шебекино. Мужчина и женщина получили ранения. Врачи городской больницы №2 Белгорода диагностировали у них повреждения среднего уха. После осмотра оба жителя отправились домой. Еще несколько FPV-дронов сдетонировали в селах Новая Таволжанка, Ржевка, Белянка и поселке Маслова Пристань. От атаки пострадали несколько автомобилей.

Взрывы беспилотников также зафиксировали в селах Черемошное, Ясные Зори, Дорогощь и поселках Октябрьский и Красная Яруга. От БПЛА пострадали административное здание, частный дом и несколько машин.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили за неделю 4661 беспилотник самолетного типа ВСУ. Российские военнослужащие также перехватили 68 украинских управляемых бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и две крылатые ракеты большой дальности.

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