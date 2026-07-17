Пять беспилотников ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре

Пять украинских беспилотников ночью 17 июля целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре Запорожской области, заявил в своем канале на платформе МАКС глава города Максим Пухов. По его словам, здание полностью уничтожено огнем, обошлось без жертв и пострадавших.

Противник совершил массированный удар по проспекту Строителей. Пять БПЛА квадрокоптерного типа целенаправленно атаковали супермаркет, — отметил Пухов.

Ранее украинские беспилотники ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Один из БПЛА ударил по городу Шебекино. Еще несколько FPV-дронов сдетонировали в селах Новая Таволжанка, Ржевка, Белянка и поселке Маслова Пристань.

До этого стало известно, что два человека погибли из-за атак дронов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как уточнил глава региона Денис Пушилин, еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

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