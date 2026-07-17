Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 15:43

Пять беспилотников ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять украинских беспилотников ночью 17 июля целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре Запорожской области, заявил в своем канале на платформе МАКС глава города Максим Пухов. По его словам, здание полностью уничтожено огнем, обошлось без жертв и пострадавших.

Противник совершил массированный удар по проспекту Строителей. Пять БПЛА квадрокоптерного типа целенаправленно атаковали супермаркет, — отметил Пухов.

Ранее украинские беспилотники ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Один из БПЛА ударил по городу Шебекино. Еще несколько FPV-дронов сдетонировали в селах Новая Таволжанка, Ржевка, Белянка и поселке Маслова Пристань.

До этого стало известно, что два человека погибли из-за атак дронов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как уточнил глава региона Денис Пушилин, еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

Регионы
Запорожская область
Энергодар
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС подал антикоррупционные иски против двух председателей облсудов
Совет Федерации одобрил новые правила для банков и переводов
В Госдуме нашли способ борьбы с социальным неравенством после слов Лепса
В Москве завершили благоустройство Верхнего Люблинского пруда
Умерла вдова Александра Маслякова
В Минобороны обсудили реализацию поставленных Белоусовым задач
«Ну нет совести»: Лавров обрушился на авторитетную газету США
Россияне стали чаще выбирать приключенческий отдых
Лавров раскрыл, к чему приведет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива
В Москве арестовали экс-советника Буцаева по делу о мошенничестве
В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ
Пять беспилотников ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре
В Петербурге жильцы пожаловались на протечку в крыше дома на Школьной улице
В МИД России рассказали о предложениях Трампа на саммите на Аляске
Назван неожиданный показатель качества шаурмы
Архитектурный критик ответила, сохранит ли Петербург статус наследия ЮНЕСКО
Лавров раскрыл, что сильно обеспокоило Украину
Россиянам напомнили, чем опасны предложения легкого заработка
Заместители глав правительств РФ и Азербайджана проведут встречу в сентябре
Лавров призвал страны Персидского залива к скорейшему прекращению огня
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.