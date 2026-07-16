Мирные жители погибли при ударе ВСУ по ДНР Пушилин: два человека погибли, еще 11 пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Два человека погибли из-за атак ударных БПЛА Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в МАКСе. Еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

Два человека погибли, еще одиннадцать мирных жителей республики, в том числе грудной ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ, — написал Пушилин.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона, задействовав 19 беспилотников. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил о ранении двух гражданских лиц в результате атак FPV-дронов в Шебекинском и Валуйском округах. В одном случае беспилотник поразил грузовик, а в другом — боеприпас взорвался во дворе частного дома, повредив хозяйственные постройки.

Также стало известно, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара украинского беспилотника. Дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель.