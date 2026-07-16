Массированная атака ВСУ на Ярославскую область оборвала жизнь мужчины Мирный житель погиб при атаке украинских дронов на Ярославскую область

ВСУ с помощью 19 беспилотников атаковали территорию Ярославской области, заявил в своем канале на платформе МАКС губернатор Михаил Евраев. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

Наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали, — отметил губернатор.

Ранее в Брянской области от удара ВСУ погибли 15-летняя школьница и ее бабушка. Как уточнил врио главы региона Егор Ковальчук, украинские военные нанесли удар из РСЗО «Град» по административному центру Суземского района — поселку Суземка.

До этого стало известно, что трое сотрудников скорой помощи были ранены в результате атаки украинских беспилотников в Горловке в Донецкой Народной Республике. Глава городской администрации Иван Приходько сообщил, что инцидент произошел в Никитовском районе.