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16 июля 2026 в 09:08

Массированная атака ВСУ на Ярославскую область оборвала жизнь мужчины

Мирный житель погиб при атаке украинских дронов на Ярославскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВСУ с помощью 19 беспилотников атаковали территорию Ярославской области, заявил в своем канале на платформе МАКС губернатор Михаил Евраев. По его словам, в результате погиб один человек. Еще четверо мирных жителей пострадали, их госпитализировали.

Наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали, — отметил губернатор.

Ранее в Брянской области от удара ВСУ погибли 15-летняя школьница и ее бабушка. Как уточнил врио главы региона Егор Ковальчук, украинские военные нанесли удар из РСЗО «Град» по административному центру Суземского района — поселку Суземка.

До этого стало известно, что трое сотрудников скорой помощи были ранены в результате атаки украинских беспилотников в Горловке в Донецкой Народной Республике. Глава городской администрации Иван Приходько сообщил, что инцидент произошел в Никитовском районе.

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