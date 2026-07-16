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16 июля 2026 в 08:48

Бабушка и внучка погибли под ударом украинского «Града»

Ковальчук: школьница и ее бабушка погибли при ударе «Града» ВСУ под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Брянской области 15-летняя школьница и ее бабушка погибли от удара ВСУ, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале. По его словам, украинские военные нанесли удар из РСЗО «Град» по административному центру Суземского района — поселку Суземка.

Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО «Град» по административному центру Суземского района — поселку Суземка. Самые тяжелые последствия преступления — погибли 15-летняя девочка и ее бабушка, — написал Ковальчук.

Ранения также получила жительница поселка. Ее доставили в больницу, где сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Вместе с тем, по предварительным данным, был полностью уничтожен один дом. Еще четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор получили повреждения.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и двое детей пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. По данным регионального оперативного штаба, три человека получили травмы при налете БПЛА на Шебекино, еще два — в хуторе Церковный.

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Брянская область
Егор Ковальчук
атаки ВСУ
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