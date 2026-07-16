Раскрыты последствия серии ночных атак ВСУ на Белгородскую область Трое взрослых и двое детей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Трое взрослых и двое детей пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, три человека получили травмы при налете БПЛА на Шебекино, еще два — в хуторе Церковном.

Во время атак со стороны ВСУ получили ранения пять человек, в том числе два ребенка, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что пострадавшим в Шебекино 13, 16 и 18 лет. Все они были доставлены в районную больницу. На месте удара также повреждены припаркованный автомобиль и остекление коммерческого объекта.

В Церковном дрон ударил по движущемуся автомобилю — ранения получили двое мужчин. В больнице у них диагностировали осколочные ранения тела и акубаротравмы.

Ранее в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы на фоне атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, решение было принято в целях обеспечения безопасности. Движение транспорта было ограничено от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.