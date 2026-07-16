Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 07:53

Раскрыты последствия серии ночных атак ВСУ на Белгородскую область

Трое взрослых и двое детей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трое взрослых и двое детей пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, три человека получили травмы при налете БПЛА на Шебекино, еще два — в хуторе Церковном.

Во время атак со стороны ВСУ получили ранения пять человек, в том числе два ребенка, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что пострадавшим в Шебекино 13, 16 и 18 лет. Все они были доставлены в районную больницу. На месте удара также повреждены припаркованный автомобиль и остекление коммерческого объекта.

В Церковном дрон ударил по движущемуся автомобилю — ранения получили двое мужчин. В больнице у них диагностировали осколочные ранения тела и акубаротравмы.

Ранее в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы на фоне атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, решение было принято в целях обеспечения безопасности. Движение транспорта было ограничено от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец прятал дочь от матери на чердаке в Краснодарском крае
Российские военные поразили в Киеве предприятие по сборке дронов
В Бурятии ребенок впал в кому из-за водки
Российские войска разнесли сухогруз и катер ВСУ в районе Змеиного
Массированная атака ВСУ на Ярославскую область оборвала жизнь мужчины
Белоусов наградил орденом Суворова войска группировки «Центр»
Нутрициолог развеяла главный миф о правильном питании
«Ракет и „Гераней“ хватит на всех»: в Минобороны сделали заявление
«Мы облажались»: Вэнс выступил с внезапным признанием по делу Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика
Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне СВО
Трамп намерен заявить о секретном вмешательстве Китая в выборы
Жуткое лобовое столкновение под Можайском унесло жизни двух человек
Бабушка и внучка погибли под ударом украинского «Града»
Почти 400 украинских беспилотников атаковали Россию за ночь
Уроженец Петербурга стал главой нового фонда при Госдепе США
«Северяне» уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ
Сотрудники скорой помощи были ранены при атаке ВСУ на Горловку
В ФРГ взялись за известного сатирика после его шуток о «расстреле» Меркель
Небензя раскрыл, чего ждет Россия от будущего генсека ООН
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.