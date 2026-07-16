В российском регионе экстренно перекрыли трассу в сторону Москвы Евраев: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы на фоне атаки БПЛА

В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы на фоне атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, решение было принято в целях обеспечения безопасности. Движение транспорта ограничено от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — написал Евраев.

Глава региона призвал местных жителей временно отказаться от поездок в этом направлении, выбирая маршруты в обход данного участка. Он подчеркнул, что работа подразделений Минобороны России и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, а также посоветовал дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее в городе Энгельсе были зафиксированы повреждения гражданских объектов в результате удара беспилотного летательного аппарата. Местным жителям рекомендовали проявлять бдительность и следить за официальной информацией.