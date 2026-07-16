Атака БПЛА повредила инфраструктуру в Энгельсе Бусаргин: из-за БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе

В городе Энгельсе зафиксированы повреждения гражданских объектов в результате удара беспилотного летательного аппарата. На месте происшествия работают все экстренные службы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своих социальных сетях.

Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет, — уточнил губернатор.

Власти предупреждают, что угроза новых атак сохраняется, в отдельных районах продолжают работать системы оповещения. Местным жителям рекомендовано проявлять бдительность и следить за официальной информацией. Оперативные службы оценивают масштаб ущерба и приступают к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале проинформировала, что все дроны были самолетного типа. Работа осуществлялась в период с 08:00 мск до 21:00 мск. По данным военного ведомства, летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Краснодарском крае и Республике Крым.